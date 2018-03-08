 البديل الأمن لـ ” جوجل بلاي “

برلين(صدى):

أشارت بوابة التقنيات, “ موبايل زيشر.دي ” الألمانية إلى متجر التطبيقات F-Droid , وقالت إنه يمتاز بأعلى درجة الشفافية والخصوصية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيانات, ويقتصر كتالوج التطبيقات بمتجر F-Droid على تطبيقات أندرويد المجانية والمفتوحة المصدر، ولا يتم إتاحة التطبيقات في المتجر إلا بعد فحصها والتحقق منها بواسطة المتطوعين.

وإلى جانب ميزة التطبيقات المجانية بالكامل لا يتطلب متجر F-Droid تسجيل أية بيانات، علاوة على أنه لا يقوم بجمع أية بيانات عن المستخدم، و يمكن استعماله إلى جانب متجر غوغل بلاي على الأجهزة الجوالة.

ويمكن لأي شخص أن يقترح تطبيقات لمتجر F-Droid إذا كانت تستوفي معايير FOSS، التي تشير إلى أن التطبيق مجاني ومفتوح المصدر، وقبل إتاحة التطبيق للمستخدمين عبر المتجر فإنه يتم التحقق من جوانب الأمان والخصوصية وحماية البيانات به.

وأكد الخبراء الألمان على أن التطبيقات التي يتم تثبيتها من متجر F-Droid تكون خالية من شبكات تحليل البيانات والإعلانات وشبكات التتبع، علاوة على أنها تحترم خصوصية المستخدم.