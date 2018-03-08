الكشف عن ” تويوتا أوريس ” بوجهها الجديد

جنيف(صدى):

كشفت تويوتا عن سيارتها أوريس الجديدة التي حصلت على تصميم مطور وكانت صور ظهرت لها من قبل على الانترنت, وستحمل السيارة شبكة تهوية رفيعة وأنيقة مع مصابيح أمامية بشكل مميز انسيابي وتغييرات أكبر حدثت في محركات السيارة مع فتحات تهوية ضخمة مشابهة لتلك التي ظهرت في طرازات أفالون وكامري.

وتأتي السيارة بتصميم أنيق أكثر جمالاً ورقياً عن السابق, كما ألغى المصممون النافذة الخلفية الربعية مع اضافة ركائز C رفيعة وغطاء محرك منحوت ومزيد من الجوانب الأيروديناميكية في السيارة في الأكتاف الجانبية التي تمتد للجزء الخلفي.

وتحمل السيارة أسفل غطاء المحرك 3 محركات مختلفة ستكون متوفرة وتشمل نسخة قياسية بمحرك 1.2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني والمحرك بنزين بقوة 116 حصان وينضم له محرك 1.8 لتر رباعي الاسطوانات هايبرد بقوة 122 حصان يتواجد في طرازات C-HR وبريوس بجانب محرك ثالث سعة 2 لتر هايبرد بقوة 180 حصان.

ولا تخطط تويوتا لتقديم نسخ ديزل من السيارة حيث تتجه لاستبعاد محركات الديزل من سيارات الركاب خلال عام 2018 ، ورغم أنها لن تستبعد كل محركات الديزل ولكن على الاقل 10% من سيارات الركاب التي تباع في أوروبا. وفي أعقاب تقديم السيارة في جنيف فالجيل الثالث من أوريس سوف يدخل الانتاج في مصنع الشركة في بريطانيا.