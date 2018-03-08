في يوم المرأة.. أول سعودية تصنع قطع غيار طائرات عسكرية

عادل الحربي (صدى):

شاركت المواطنة السعودية “ طرفة المطيري ” في معرض القوات المسلحة لتوطين ودعم صناعة قطع الغيار, في خطوة تؤكد تحقيق المرأة السعودية نجاحًا وريادة في كل المجالات.

كما أن سيدة الأعمال “ طرفة المطيري ” ، تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمصنع “ سندس الديباجة ” ، المتخصص في الصناعات العسكرية، والذي يحتوي على عدة خطوط انتاج من بينها خط انتاج قطع الطائرات والعرابات العسكرية.

وقد شاركت السيدة طرفة في معرض القوات المسلحة لتوطين ودعم صناعة قطع الغيار “ افد 2018 ″ ، حيث أشارت إلى أن شركتها تمكنت من توطين المنتج العسكري المتعلق بقطع الغيار، وبأسعار مناسبة ووقت قياسي، وذكرت أن شركتها تعمل مع شركات عالمية، متخصصة في هذا المجال.