مناقشة تطوير مقترحات تعديل نظام الخدمة المدنية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن تنظيم 13 ورشة عمل بعنوان ” تطوير مقترحات تعديل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ” ، اعتبارًا من الأحد القادم وعلى مدار الأسبوع.

ويأتي ذلك امتدادا لورش عمل سابقة عقدتها الوزارة في ذات الموضوع ضمن مشروع مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الذي تعكف الوزارة على تنفيذه في المرحلة الحالية، بحضور أكثر من 70 مشاركاً يمثلون 17 جهة حكومية.

ويهدف ذلك إلى تطوير النظام واللوائح في بيئة تشاركية من جميع الأطراف المعنية بما يعزز عناصر الإطار التوجيهي العام للمشروع والذي يهتم بتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر واعتبارها شريك استراتيجي مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومية بناء على مقاييس الكفاءة والإنتاجية.