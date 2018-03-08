صحيفة بريطانية: راموس يحمل الرقم القياسي في عدد الإنذارات بـ37 بطاقة

ماجد محمد(صدى):

بعد ما رفع ” سيرجيو راموس ” , لاعب فريق ريال مدريد, رصيده من البطاقات إلى 37 منها 33 صفراء وأربع بطاقات حمراء، قالت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن اللاعب يحمل الرقم القياسي في عدد الإنذارات ومرات الطرد في تاريخ الدوري الإسباني.

وحصل راموس على أحدث بطاقاته الملونة، خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي المباراة التي أسفرت عن تأهل الريال.

يذكر أن راموس كسر رقمًا قياسيًّا في عدد البطاقات الملونة في تاريخ البطولة، عندما تدخّل بشكل عنيف على الأرجنتيني خافيير باستوري, كما وصفت الصحيفة راموس بـ”أقذر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا ” !.