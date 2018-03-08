” البيئة ” : 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

سعيد العجل(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في منطقة القصيم ومحافظي الزلفي والأحساء .

وأبانت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 10051 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 156 حالة، في حين جرى التخلص من1241 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ردت على 10 استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.