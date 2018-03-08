بالصور.. ظهور ” جيب رانجلر ” 2018 الجديدة كليا في جنيف

جنيف(صدى):

ظهرت جيب رانجلر JL 2018 أخيرا في أوروبا حيث قامت الشركة بإدخال النموذج المعاد تصميمه في معرض جنيف 2018. ومن المقرر بدأ البيع للسيارة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال النصف الثاني من العام، ورانجلر الجديدة لديها تصميم متطور مع شبكة تهوية مسحوبة للخلف التي يمكن أن يحيط بها المصابيح الأمامية LED الاختيارية. ويستمر التصميم المحدث في الخلف من خلال فتحات أمامية جانبية، وخطوط تصميم جديدة ونوافذ أكبر لتحسين الرؤية.

وستتوفر السيارة بثلاثة أسقف مختلفة سوف تكون متاحة بما في ذلك سقف Sunrider مرن ونسخة مطورة من السقف Freedom بثلاثة أجزاء والسقف الأخير هو سقف صلب يحتوي على الواح أخف وزنا ومزالج محسنة لتسهيل الفتح والطي والإزالة.

وبطبيعة الحال، فإن أكبر تغيير هو إضافة سقف Sky One-Touch الجديد تماما وهو سقف مرن أوتوماتيكي بالكامل والذي يمكن خفضه بضغطة زر واحدة. وسيتم عرض رانجلر الأوروبية المواصفات في نسختي سبورت وصحرا وروبيكون مع اثنين أو أربعة أبواب. وقد تم تجهيز طرازات سبورت وصحرا بمحاور دانا الجديدة وكذلك نظام الدفع الرباعي كوماند تراك.

أما رانجلر روبيكون فكانت أكثر شراسة، حيث أن لديها محاور دانا 44 ونظام الدفع الرباعي روك تراك، والتحسينات تواجدت فى المقصورة حيث سيجد السائقون مواد ذات جودة عالية والتكنولوجيا الجديدة. وتقدم الاصدارات الراقية مجموعة متنوعة من الميزات الفاخرة بما في ذلك مقاعد جلدية بخاصية التسخين وعجلة قيادة بنفس الخاصية ونظام يوكونكت الترفيهي 8.4 بوصة مع ملاحة GPS. كما تأتي بشاشة ليد 7 بوصة في العدادات ومجموعة متنوعة من أنظمة مساعدة السائق مثل مساعدة الركن والتنبيه من حركة المرور الخلفية.

ورفضت جيب أن تذكر مواصفات الأداء الأوروبية، ولكن النموذج الأمريكي سيتوفر مع ثلاثة محركات مختلفة، بما في ذلك محرك إكوديزل V6 سعة 3.0 لتر ينتج 260 حصان و 598 نيوتن متر من عزم الدوران. وتشمل خيارات البنزين محرك سعة 2.0 لتر من أربع أسطوانات بشاحن توربيني مع 270 حصان و399 نيوتن متر من عزم الدوران وكذلك محرك 3.6 لتر V6 بقوة 285 حصان و 352 نيوتن متر من عزم الدوران.