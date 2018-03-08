القبض على مواطن تحرش بـ ” حدث ” في الرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لجهودها في إطار الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، ووفقاً للخطط الأمنية الموضوعة لرصد المشبوهين في أوساط المخالفين.

تركزت جهود القوة المكلفة بمهام الحملة بمركز شرطة منفوحة على جمع المعلومات وزرع المصادر ومقارنة الأساليب الإجرامية للقبض على المتهمين والمطلوبين عطفاً على مهامها في ضبط المخالفين، وتمكنت من القبض على (مواطن) متهم بقضية تحرش بحدث حاول الاختباء في أوساط المخالفين.

وفي ذات السياق – وخلال ٢٤ ساعة فقط – تم ضبط ما لا يقل عن (٥٨) مخالفاً بينهم ( ثلاثة ) امتهنوا بيع الخمور المصنعة محلياً وترويجها , وضبط بحوزتهم على (٦٥) قارورة.

جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك تأكيداً على جهود الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, وما تحققه خلال الحملة من نتائج في ضبط المخالفين وكشف إفسادهم , ولا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.

