ألمانيا: ترحيل 100 مصري للقاهرة

برلين(صدى):

قررت ألمانيا ترحيل 100 مصري وأعادتهم إلى القاهرة بسبب انتهاكات تصريح الإقامة، ومن ضمنهم أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم، حسب ما قال مسؤولون في مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس.

وقالت مصادر إعلامية إن هذه الخطوة إلى نية تنفيذ سياسة أكثر وضوحا للهجرة من قبل ألمانيا، التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ في الفترة من 2015 وحتى 2016، معظمهم من البلدان التي مزقتها الحروب مثل سوريا وأفغانستان والعراق، لكنها شهدت في وقت لاحق رد فعل شعبي لقي دعما من السياسيين اليمينيين المتطرفين.

وأضافت المصادر أن المصريين المرحلين وصولوا على متن رحلة طيران قادمة من فرانكفورت أمس الأربعاء تضمنت مهمة أمنية مشددة شارك فيها 50 ضابطا ألمانيا عادوا إلى بلادهم فور تسليم المرحلين للسلطات المصرية.

وتابعت أن معظمهم أفرج عنهم صباح اليوم الخميس لكن هناك حوالي 12 شخصا منهم ما زالوا رهن الاعتقال.