شرط جديد لرحيل ” ميسي ” عن برشلونة

ماجد محمد(صدى):

بدأ القلق بنتاب المدير المالي والاستراتيجي لبرشلونة الإسباني ، بانشو شرودر ، من إحتمالية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، عن صفوف الفريق ، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده .

وأشار ” شرودر ” في تصريحات صحفية ، إلى أن إدارة النادي وضعت شرطًا جزائيًا ، اعتقدت أنه كافيًا للإبقاء على ” ميسي ” في برشلونة ، مضيفًا ” لكن قبل عام كنا نعتقد أن الشرط الجزائي لنيمار كافياً لإبقائه ، لكن الصيف الماضي أثبت عكس ذلك .. هذه الأيام الأمور باتت تتسم بالجنون ” .

وأسفرت هذه المخاوف ، عن اتخاذ النادي الإسباني ، قرارًا بزيادة قيمة الشرط الجزائي للاعب ” ميسي ” ، من 250 إلى 700 مليون يورو .