شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف فنية شاغرة

أعلنت شركة BAE SYSTEMS ، عبر موقعها الإلكتروني عن وظائف فنية شاغرة في عدة مجالات في الظهران.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

Avionic Instrument Systems Technician

Electrical Systems Maintenance Technician

Pneudraulics Systems Technician

Technical Instructors Roles – فرص وظيفية في تدريس تخصصات الطيران

Job Opportunities in Safety/Product Safety Specialist فرص وظيفية في تخصصات السلامة وسلامة المنتجات

Project Coordinator

Plans and Scheduling Technician

Hawk Health Usage Monitoring System (HUMS)/BAEMMA and MDS Supervisor

Avionic Technician Supervisor

Typhoon Line Control Superintendent

Tornado Fuel System Maintenance Technician

Business Conduct Development Manager

Typhoon Logistics Advisor (M&E)

Intergrated Avionic Attack Control System Technician

Avionics Systems Technician

Tornado Support Equipment Pick Up Technician

Aircraft Maintenance Technician

Nurse Practitioner

Weapons Load Technician

SMU Manager

HR Manager – Business Services

Tornado Support Equipment Controller

Typhoon In Service Data Managment (ISDM) Team Leader

Electrical Systems Maintenance Tech

Project Manager – PM Capability Devlopment

ودعت الشركة الراغبين في التقديم، إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها على الرابط التالي:هنا