تزامنا مع زيارة ولي العهد.. حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا خلال 5 أعوام

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا خلال الأعوام الخامسة الماضية 2013- 2017، تزامنًا مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات خلال الـ5 أعوام الماضية 76 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الصادرات 40 مليار ريال، وسجلت إجمالي حجم التجارة خلال نفس الفترة 116 مليار ريال.

وجاءت أهم السلع المصدرة من المملكة إلى لندن، ” منتجات معدنية بقيمة 4.980 مليون ريال، ولدائن ومصنوعاتها 424 مليون ريال، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها 335 مليون ريال، مركبات جوية وأجزاؤها 312 مليون ريال، ومعادن ثمينة وأحجار كريمة 159 مليون ريال “.

بينما جاءت أهم اسللع المستورة من بريطانيا، ” آلات وأدوات آلية وأجزاؤها 1.876 مليون ريال، سيارات وأجزاؤها 1.446 مليون ريال، مركبات جوية وأجزاؤها 1.054 مليون ريال، منتجات الصيدلة 1.014 مليون ريال، وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها 868 مليون ريال “.