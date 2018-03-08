بالفيديو.. غضب بسبب العثور على خمور في مدرسة مغربية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزجاجات لمشروبات كحولية داخل فصل دراسي بإحدى مدارس مدينة ” أسفي ” غربي المغرب.

وفوجئ طلاب ومعلمي مدرسة صلاح الدين الأيوبي، صباح الثلاثاء الماضي، بزجاجات خمور وبيرة داخل أحد فصول المدرسة؛ الأمر الذي أثار غضبهم وغضب رواد مواقع التواصل.

وأوضحت إدارة المدرسة إنها لا تعرف هوية من قام بإلقاء تلك الزجاجات في المدرسة، ولا تعرف ما جرى ليلة الإثنين داخل المؤسسة؛ لافتة إلى إنه من الممكن أن يكون مجموعة من المتشردين اقتحموا المدرسة وتناولوا تلك الخمور.