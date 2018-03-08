القحطاني: تنظيم الحمدين يحاولون تخريب زيارة ولي العهد بكل الطرق

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، أن تنظيم الحمدين يحاول تخريب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى بريطانيا، بكافة السبل.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يحاولون تخريب زيارة سمو ولي العهد بكل الطرق فمن حشد ٣٠ مرتزق بـ ٣٠٠ باوند للشخص إلى إرسال مراسل يصرخ دفاعًا عن الحوثي. هذه الممارسات جزء صغير من ممارسات تنظيم الحمدين بالسر في السابق. فلا جديد إلا أنها أصبحت بالعلن. وبالتالي فقدت مصداقيتها ان كان لها مصداقية ” .