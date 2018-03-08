بعد عرضها تقرير ” زبيدة ” .. مصر تطالب الـ ” BBC ” باعتذار رسمي

القاهرة(صدى):

استقبل الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، صفاء فيصل، مدير مكتب هيئة الإذاعة البريطانية، بمكتبه بالقاهرة؛ حيث سلمها احتجاجًا رسميًّا، على ما تضمنه تقرير المحطة، الذي نشرته القناة حول الفتاة المصرية ” زبيدة ” ، والذي نشرته وبثته باللغة الإنجليزية، يومي 24 و25 فبراير الماضي.

ويجدر الإشارة، إلى أن ” رشوان ” شدد، خلال اللقاء على تمسك هيئة الاستعلامات، بموقفها المطالب باعتذار مناس، من ال ” بي بي سي ” ، على ما تضمنه تقريرها من ادعاءات مغلوطة، تصل إلى حد التزييف والتزوير، وأن تأخذ المحطة في الاعتبار بجدية وسرعة ملاحظات، وانتقادات الهيئة فيما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية؛ لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.

يُذكر أن القناة، عرضت تقريرًا، استضافت فيه سيدة مصرية، قالت إن ابنتها، وتدعى ” زبيدة ” ، مختفية قسريًّا، وإنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب على يد عناصر أمنية مصرة، مطالبة السلطات بكشف مصير ابنتها، وفي أي سجن تقبع.