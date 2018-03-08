اختفاء عدد من معتقلي الدراويش في إيران

طهران(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الخميس، اختفاء عدد من المعتقلين من حركة الدروايش الصوفية، بعد أن قامت السلطات الإيرانية بنقلهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين الدراويش، تم عزلهم عن سائر السجناء ثم نقلهم إلى جهة مجهولة، لافتة إلى أن عوائلهم فقدوا التواصل معهم.

ومن الجدير بالذكر، إنه بلغ عدد الدراويش المعتقلين خلال مواجهات يوم 20 فبراير 600 شخصًا، كما تم نقل 400 منهم إلى سجن طهران الكبرى وتم توزيعهم على العنابر الخاصة بالسجناء الجنائيين العاديين، حيث تعرضوا للعنف والضرب من قبل السلطات الإيرانية.