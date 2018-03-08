مؤشر السوق يسجل أعلى إغلاق في شهر

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر الأسهم جلسة، اليوم الخميس، مرتفعًا بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 7562.11 نقط بزيادة 109 نقطة، كما أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” على ارتفاع.

وسجل مؤشر السوق أعلى إغلاق في شهر وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.8 مليار ريال، بعدد أسهم متداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها 98 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 110 شركة، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وتصدر سهم ” الأنابيب السعودية ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 17.62 ريال، كما قاد قطاع البنوك ارتفاعات السوق اليوم يتقدمه سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 1% عند 75.80 ريال.

وصعد سهم ” الأهلي التجاري ” بأكثر من 4 % عند 61.80 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو عامين ونصف، كما ارتفع سهم ” العبد اللطيف ” بـ2% عند 12.88 ريال.

وعلى مستوى التراجعات، انخفض سهم ” إكسترا ” بنحو 2% عند 63.40 ريال، وأغلق سهم ” أسواق العثيم ” عند 160.60 ريال بخسارة 1%.

وسجلت أسهم شركات ” أنابيب السعودية، المتقدمة، التصنيع، الأهلي، و رعاية ” الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ” مسك، إكسترا، أسوق عبدالله العثيم، ولاء، وميدغيلف للتأمين ” فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم مرتفعًا 6.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3117.21 نقطة، وسط بتداولات بلغت قيمتها 2 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة أكثر من 123 ألف سهم تقاسمتها 168 صفقة.