” نبراس ” توقع عقداً مع مكتب محمد عماد اليحيى

سعيد العجل(صدى):

في مقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وقعت أمانة اللجنة والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” عقداً مع مكتب محمد عماد اليحي محامون ومستشارون قانونيون بموجبة يتولى المكتب تقديم خدمة الاستشارات الشرعية والقانونية في كل مايتعلق بعمل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” على المستويين الداخلي والخارجي ومراجعة العقود وصياغة الاتفاقيات ومختلف الخدمات القانونية (بدون مقابل ) وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية من المكتب وتعزيزاً لثقافة العمل التطوعي والوطني.

وقع العقد من جانب اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” الامين العام ورئيس مجلس الإدارة الدكتور /فيصل بن سعد الشثرس ومن جانب المكتب مدير وصاحب المكتب المحامي /محمد بن عماد اليحيى , وذلك بحضور مسؤولين من كلا الطرفين.

ومن المقرر أن يدخل العقد حيز التنفيذ بداية من تاريخ 20/6/1439هـ لمدة ثلاث سنوات وتعليقاً على توقيع العقد, أعرب المدير العام للعلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاستاذ/بندر بن عبدالله الرميحي عن تقديرة لهذة الشراكة مع مكتب محمد عماد اليحي للمحاماة والأستشارات القانونية الذي يعتبر جهة رائدة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، الأمر الذي يعزز من عمل أمانة اللجنة الوطنية ” نبراس ” على المستويين الداخلي والخارجي لما يتمتع بة المكتب من خبرة عريضة محلياً ودولياً .

ومن جانبه، أعرب المحامي محمد بن عماد اليحيى عن أعتزاه بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” الذي يعد من أهم الأعمال الوقائية التي تحمي المجتمع وشبابة، مشيراً إلى أن الانخراط في المشاركة المجتمعية يعد رمزاً من رموز تقدم الأمم وازدهارها ,فالامة كلما ازداد انخراط مواطنيها في العمل المجتمعي مطلباً من متطلبات الحياة المعاصرة التي أتت بالتنمية والتطور السريع في كافة المجالات .

وأكد اليحي: أن مكافحة المخدرات بالتوعية بأخطار ها يستدعي تضافر كافة جهود المجتمع الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الخطر والآفة القاتلة وومن هنا يأتي دور العمل الاجتماعي الفاعل والمؤازر للجهود الرسمية.

وأختتم اليحيى تصريحاتة بأن العقد الموقع مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” تصب في مصلحة المسئولية الاجتماعية وترسيخ أهمية العمل الوطني وتنمية المجتمع .

