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3 وظائف شاغرة للسعوديين لدى شركة مياة بالدمام

3 وظائف شاغرة للسعوديين لدى شركة مياة بالدمام
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة مياه في الصناعية الأولى بالدمام، عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في مجالات مختلفة، وبشروط محددة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة كالتالي: ” منسقة مبيعات ” للسعوديين أصحاب الخبرة في الفوتوشوب، و ” مهندسة مكائن وآلات ” للسعوديين فقط، و” محصل ديون ” للسعوديين.

وأشارت إلى أن الشروط العامة للتقدم على الوظائف السابقة تتمثل في:
– شهادة جامعية
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال ‏
– إجازة يومين جمعة وسبت
– تأمين صحي
– تأمينات اجتماعية
– إجازة سنوية مدفوعة الأجر

كما أَضافت أن السيرة الذاتية ترسل بعنوان الوظيفة على: ‪[email protected]

 


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