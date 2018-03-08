3 وظائف شاغرة للسعوديين لدى شركة مياة بالدمام
طرحت شركة مياه في الصناعية الأولى بالدمام، عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في مجالات مختلفة، وبشروط محددة.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة كالتالي: ” منسقة مبيعات ” للسعوديين أصحاب الخبرة في الفوتوشوب، و ” مهندسة مكائن وآلات ” للسعوديين فقط، و” محصل ديون ” للسعوديين.
وأشارت إلى أن الشروط العامة للتقدم على الوظائف السابقة تتمثل في:
– شهادة جامعية
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال
– إجازة يومين جمعة وسبت
– تأمين صحي
– تأمينات اجتماعية
– إجازة سنوية مدفوعة الأجر
كما أَضافت أن السيرة الذاتية ترسل بعنوان الوظيفة على: [email protected]
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