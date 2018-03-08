3 وظائف شاغرة للسعوديين لدى شركة مياة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة مياه في الصناعية الأولى بالدمام، عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في مجالات مختلفة، وبشروط محددة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة كالتالي: ” منسقة مبيعات ” للسعوديين أصحاب الخبرة في الفوتوشوب، و ” مهندسة مكائن وآلات ” للسعوديين فقط، و” محصل ديون ” للسعوديين.

وأشارت إلى أن الشروط العامة للتقدم على الوظائف السابقة تتمثل في:

– شهادة جامعية

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال ‏

– إجازة يومين جمعة وسبت

– تأمين صحي

– تأمينات اجتماعية

– إجازة سنوية مدفوعة الأجر

كما أَضافت أن السيرة الذاتية ترسل بعنوان الوظيفة على: ‪[email protected]