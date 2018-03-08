في يوم المرأة العالمي.. ناشطات إيرانيات يضعن قائمة بمطالبهن للسلطات

طهران(صدى):

دشنت مجموعة من الناشطات الإيرانيان، صفحة على موقع ” تليجرام ” تحت اسم ” دعوة تجمع 8 مارس ” ، دعت فيها النساء والفتيات للتجمع أمام مقر وزارة العمل والاحتجاج على قمع النظام للسيدات.

جاء ذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، حيث أكدت القائمات على الصفحة على أن المرأة في إيران فقدت أبسط حقوقها في العمل والتعبير، والإقصاء سياسياً واجتماعياً، مطالبات بالمساواة مع الرجل في العمل والوظائف.

وقدّم الناشطات، قائمة بمطالبهم للسلطات الإيرانية، مؤكدين أنها ستكون اتهامات للنظام، إذا لم يتم تنفيذها، وكان أبرز تلك المصائب هي التصدي لكل الممارسات العنصرية ضد المرأة في الوظائف والأعمال المختلفة.

وطالب الناشطات، بالسماح للمرأة بالعمل في وظائف حكومية أو غير حكومية دون وضع قيود وشروط تجاه جنسها، بالإضافة إلى مساواة أجور المرأة العاملة بأجور الرجال.

كما تضمنت المطالب، زيادة رواتب المرأة العاملة التي تعول الأسرة سواء أرملة أو مطلقة، وإلغاء قرار تعيين المرأة بشكل مؤقت في الوظائف وتثبيت جميع العاملات بشكل دائم.

وشملت القائمة، إلزام أصحاب العمل بمنح العاملات إجازة وضع أثناء وبعد الحمل، وضمان حق عودتها للعمل بعد الولادة ورعاية الطفل، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في شكاوى وقضايا العاملات.

وأضافت الناشطات أنهن يطالبن بالاعتراف بحق تشكيل جمعيات ونقابات للمرأة العاملة تكفل حقوق الرواتب والمعاش، وتكون منبرًا للتعبير عن قضايا المرأة ومشاكلها في العمل، وإلغاء كل القيود والقوانين المفروضة على المرأة لدخول الجامعة، و سن قوانين حازمة لمكافحة العنف الأسري، والتعدي اللفظي والجنسي على المرأة في أماكن العمل.