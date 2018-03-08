رسميا.. إطلاق اسم الشهيد ” الحارثي ” على أحد شوارع الحازمي

عادل الحربي(صدى):

أطلقت بلدية الحازمي التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم الخميس، بشكل رسمي اسم الشهيد محمد عبدالله شليان الحارثي على أحد شوارعها.

وأنهت البلدية تركيب لوحة الشارع الرئيسي لمركز مهر التابع لمحافظة بيشة، بحضور نائب رئيس مركز مهر فالح الحارثي، ونائب رئيس المجلس البلدي عادل جاري بن عبدالله، وعدد من أفراد أسرة الشهيد.

من جانبه، صرَّح فالح الحارثي، بأن المبادرة تأتي في ظل اهتمام القيادة الرشيدة والاعتزاز بشهداء الوطن.

يذكر أن الشهيد محمد الحارئي، كان قد استشهد في مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية، بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه.