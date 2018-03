شركة هاليبورتون تعلن عن وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة هاليبورتون عن توفر وظائف شاغرة في تخصصات إدارية وهندسية وفنية، وذلك للعمل في مدينة الخبر.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

Saudi Arabia Al-Khobar: Service Operator II – Well Control/HWO

Saudi Arabia Al-Khobar: Senior Field Engineer – Optimization

Saudi Arabia Al-Khobar: Principal II – DES

Saudi Arabia Al-Khobar: Entry Level Operator Assistant I – Cementing

Saudi Arabia Al-Khobar: Service Operator I – Cementing

Saudi Arabia Al-Khobar: Field Engineer I – MWD/LWD

Saudi Arabia Al-Khobar: Field Engineer I – Directional Drilling

University: Saudi Arabia Al-Khobar: Co-op

Saudi Arabia Al-Khobar: Electrical/Mechanical Geopilot Technician II

Saudi Arabia Al-Khobar: Application Evaluation Specialist

Saudi Arabia Al-Khobar: Entry Level Operator Assistant I – Cementing

Saudi Arabia AL Ahsa: Entry Level Operator Assistant I – Frac/Acid

Saudi Arabia Al-Khobar: Entry Level Downhole Mechanical Technician

Saudi Arabia Al-Khobar: Service Operator II – Well Control/HWO

University: Saudi Arabia Al-Khobar: Entry Level Operator Assistant I – Coiled Tubing

Saudi Arabia Al-Khobar: Entry Level Operator Assistant I – Coiled Tubing

Saudi Arabia Al-Khobar: Service Operator 1 – Data Acquisition Services

Saudi Arabia Al-Khobar: Service Specialist I – Surface Well Testing

Saudi Arabia Al-Khobar: Service Specialist II – Data Acquisition Services

Saudi Arabia Al-Khobar: Operator Assistant I-Surface Well Testing

ودعت الشركة الراغبين في التقديم للوظائف إلى الاطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: jobs.halliburton.com