مصرع شرطي أفغانستاني وإصابة 5 آخرين في هجوم لطالبان

إسلام آباد(صدى):

كشفت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، عن مقتل شرطي 5 آخرين في هجوم على مركز شرطة في إقليم قندهار جنوب البلاد.

وأوضح الجنرال عبد الرازق، رئيس شرطة إقليم قندهار: ” إن الهجوم وقع الليلة الماضية بمقاطعة سبين بولداك؛ حيث قام أحد المهاجمين بتفجير قنبلة بمدخل بوابة المركز، ليفتح بعد ذلك ثلاثة مهاجمين آخرين نيران أسلحتهم على المتواجدين. ”

وأضاف رئيس شرطة الإقليم أن: ” إلا أن قوات الشرطة تمكنت من قتل المهاجمين الأربعة وفرض سيطرتها على المنطقة. ”

وفي السياق نفسه، أعلنت حركة طالبان تبنيها للحادث، حيث قال المتحدث باسم حركة طالبان، يوسف أحمدي، مسؤولية الحركة عن الهجوم، مدعيًا مقتل أكثر من 15 شرطي في الواقعة.