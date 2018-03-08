إزالة نحو 15 ألف متر أنقاض ومخلفات بجوف بني هاجر
أعلنت بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عن إطلاقها حملة لإزالة الأنقاض و مخلفات البناء والهدم و التي تشمل تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية.
من جانبه، أوضح رئيس البلدية حمدان الدلبحي، أن الحملة تهدف إلى إزالة الملوثات البصرية حول المنازل و في الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، حيث بلغ كمية الأنقاض ما يقارب 15000م.
وفي سياق آخر، أنذرت البلدية أصحاب السيارات المهملة والتالفة، قبل الشروع في سحبها من الطرق والساحات العامة.
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