إزالة نحو 15 ألف متر أنقاض ومخلفات بجوف بني هاجر

نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عن إطلاقها حملة لإزالة الأنقاض و مخلفات البناء والهدم و التي تشمل تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية.

من جانبه، أوضح رئيس البلدية حمدان الدلبحي، أن الحملة تهدف إلى إزالة الملوثات البصرية حول المنازل و في الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، حيث بلغ كمية الأنقاض ما يقارب 15000م.

وفي سياق آخر، أنذرت البلدية أصحاب السيارات المهملة والتالفة، قبل الشروع في سحبها من الطرق والساحات العامة.