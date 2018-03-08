بالصور.. ” نسائي خيركم ” يحتفي بداعمات القرآن

نايف السالم(صدى):

أقام القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة حفلاً برعاية الدكتورة فاطمة نصيف لتكريم كبار الداعمات وذلك بحضور نخبة من سيدات المجتمع .

استمعت الحاضرات لعدد من المجسات الترحيبية والأناشيد التي تتحدث عن فضل القرآن، واحتفى بـ 150 داعمة بدأ بتلاوة مباركة لإحدى الطالبات الكفيفات بعدها ،

وفي كلمتها أثنت الدكتورة فاطمة نصيف رئيسة القسم النسائي سابقاً على جهود القائمات على دور وحلقات القرآن والتي تخرج سنويا المئات من الحافظات ، وشكرت الداعمات اللاتي يبذلن الغالي والنفيس من أجل تعليم بناتنا كلام الله وزرعه في صدورهم ، وبيّنت أن هذا الحفل هو لمسة وفاء وتقدير للمخلصات والعاملات في هذا الحقل القرآني.

وفي ختام الحفل كرمت الدكتورة نصيف ومديرة مراكز الإشراف الأستاذة أمينة الرحيلي الداعمات وعبرن عن شكرهن لجهودهن المباركة لدعم مسيرة القرآن.

يذكر أن الحفل شهد العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها فيلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة وآخر عن طالبة أمريكية حفظت القرآن عن طريق مقرأة خيركم الالكترونية وأناشيد وطنية بعنوان ( بلدنا مهبط الوحي ) و (عاش سلمان).