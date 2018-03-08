” الخميس ” يكرم مدير شرطة مطار الجوف وبعض منسوبيه

سهو الهشال (صدى):

نيابة عن سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء/ قحاط بن محمد قحاط كرم سعادة نائب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء/ مفضي بن عبدالله الخميس مدير شرطة مطار الجوف وبعض منسوبيه وهم كالتالي :

1- المقدم مظلي / مويشير بن عبدالرحمن المويشير .

2- الرقيب/ علي بن محمد العنزي .

3- الرقيب/ غانم بن سلمان الشمري .

4- العريف/ سعد بن عبدالعزيز السبيلة .

5- العريف/ عبدالله بن محيص الشمري .

6- العريف/ محمد بن صبيح الشراري .

حضر التكريم مساعد مدير الشرطة لشؤون الامن ورئيس لجنة المكافآت بالشرطة العميد/ عبداللطيف بن جبر الفرهود ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس وجاء هذا التكريم نظير جهودهم المتميزة بمجال عملهم وقد شكرهم سعادته وقدم لهم شهادات شكر وتقدير.

وعبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادة نائب مدير الشرطة لاستقباله لهم وتكريمهم، واعتبروا ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.