جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع كارينيو
أبدت مجموعات كبيرة من جماهير نادي النصر، عن رغبتها في أن تقوم إدارة النادي في التعاقد مع مدرب الشباب المقال جوزيه كارينيو بدلًا من المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش.
ودشن جماهير العالمي هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يطالبون فيه بالتعاقد مع ” كارينيو ” قائلين: ” #كارينيو_مطلب_نصراوي ”
وعلق حساب مدرج جمهور النصر قائلًا: ” الحلم يتحقق وكارينيو هو أمل النصر في العودة للبطولات. ”
وأوضح نايف المطيري عبر حسابه على ” تويتر ” عن رغبته في التعاقد مع مدرب الشباب السابق: ” بإذن الله النصر راجع بعودة الداهية كارينيو. ”
ومن الجدير بالذكر، إنه قرر مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة أحمد العقيل، فسخ عقد المدرب كارينيو بعد الاتفاق بين الطرفين على فك الارتباط بينهما، وذلك بعد الخسارة من نادي النصر بهدف دون رد في دوري المحترفين أمس الأربعاء.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله لو تجيبون مورينيو يا الفقراويه
دام انكم مشغلين نفسكم في الهلال مراح تجيبون دوري ولا كاس ولا حتى ميداليه
فكرو في فريقكم وخلو الهلال وراح تفوزون
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 19 دقيقة
النصر يحتاج لعناصر اجنبيه تسوي فرق مع الفريق واستقرار اداري وتسليم الرواتب وتكاتف من الجميع اما بوضعه الحالي فلن يصلح الترقيع ..
ابو وليد[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يخلي الدفع الرباعي والا كارينو مافي راسه