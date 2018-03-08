جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع كارينيو

ماجد محمد(صدى):

أبدت مجموعات كبيرة من جماهير نادي النصر، عن رغبتها في أن تقوم إدارة النادي في التعاقد مع مدرب الشباب المقال جوزيه كارينيو بدلًا من المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش.

ودشن جماهير العالمي هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يطالبون فيه بالتعاقد مع ” كارينيو ” قائلين: ” #كارينيو_مطلب_نصراوي ”

وعلق حساب مدرج جمهور النصر قائلًا: ” الحلم يتحقق وكارينيو هو أمل النصر في العودة للبطولات. ”

وأوضح نايف المطيري عبر حسابه على ” تويتر ” عن رغبته في التعاقد مع مدرب الشباب السابق: ” بإذن الله النصر راجع بعودة الداهية كارينيو. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه قرر مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة أحمد العقيل، فسخ عقد المدرب كارينيو بعد الاتفاق بين الطرفين على فك الارتباط بينهما، وذلك بعد الخسارة من نادي النصر بهدف دون رد في دوري المحترفين أمس الأربعاء.