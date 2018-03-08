خبراء: اللون المفضل للمرأة يكشف عن شخصيتها

متابعات(صدى):

للملابس التي تختارينها دلالة على طباعك وميولك الحياتية تمامًا كالأكسسوارات التي ترتدينها في إطلالاتك. تعرفي بحسب الخبراء النفسيين الى ما يكشفه لونك المفضل في الملابس عنك!

الأسود

يعكس اللون الأسود الرقي والأناقة والجدية والذكاء كذلك. اذا كنت تفضلين ارتداء اللون الأسود باستمرار فهذا يعني أنك امرأة طموحة، حساسة وعاطفية بامتياز.

الأبيض

الأبيض هو رمز الحرية والنقاء والبساطة. فإذا كنت تختارين هذا اللون في جميع إطلالاتك إذًا أنت تبحثين دائمًا عن التجديد في حياتك، تعيشين في سلام داخلي وجديرة بثقة الجميع من حولك.

الأزرق

اما اللون الأزرق فهو يعكس الثقة بالنفس والصلابة. اذا كنت من محبي ارتداء هذا اللون باستمرار فأنت امرأة جديرة بالثقة وطموحة. في الأمومة أنت الأكثر تأثيرًا على أطفالك وفي العمل أنت من الأنجح.

الأحمر

الأحمر رمز الشغف والقوة، اذا كان الأحمر لونك المفضل في الملابس فأنت إذًا امرأة تحبين الأضواء ولفت الأنظار. أنت أيضًا انسانة مليئة بالنشاط ومفعمة بالحيوية والطاقة التي تجذب الآخرين اليك.

الزهري

اللون الزهري نراه دائمًا بكثرة في خزائن الأطفال، لكن اذا كنت أنت كذلك من محبي هذا اللون فهذا يعني أنك إمرأة تطفو منها أنوثة كبيرة، أنت إنسانة رقيقة وهادئة ورومانسية الى أقصى الدرجات.

الرمادي

وأخيرًا، الرمادي هو لون التوازن وهذا ما تنطوي عليه شخصيتك. تتحلين بنضوج كبير ولا تحبين الأضواء بل تتصرفين بما يمليه عليك عقلك من دون إثارة الضجيج او البلبلة.