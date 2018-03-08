مكافحة المخدرات تكشف حقيقة توافر وظائف عسكرية شاغرة لديها

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، عن حقيقة ما تم تداوله حول فتح باب القبول والتسجيل للتوظيف في المديرية.

وأكدت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم فتح باب التوظيف في المديرية، قائله ” تنوه المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن مايتم تداولة في وسائل التواصل عن فتح باب القبول والتسجيل غير صحيح “.

كما أهابت بالمواطنين بأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية هنا

وكانت تداولت أنباء حول فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية المتوفرة لدى المديرية العامة لمكافحة المخدرات على موقع الوزارة بدءً من السبت 22/6/1439هـ.

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