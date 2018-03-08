أمير الشمالية: أهمية تقديم الجامعة خطة عمل لرفع مستوى مؤشرات قياس الأداء

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في مقر الإمارة اليوم، مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر .

وناقش مؤشرات أداء جامعة الحدود الشمالية وفقا لنظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي ) التي تضمنت مؤشرات أعضاء هيئة التدريس ، والمؤشرات المتعلقة بالبيئة الجامعية المناسبة للطلاب والطالبات .

ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية بأهمية أن تقدم الجامعة خطة عمل لرفع مستوى مؤشرات قياس الأداء .

وأكد ضرورة أن توسع الجامعة إسهاماتها في خدمة المجتمع، وأن تمارس دورها المأمول منها، وأن تعمل على نشر المعرفة في المجتمع باستخدام أحدث الوسائل، مشدداً على ضرورة استثمار طاقات الطلبة والطالبات بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، وأن تكون هذه الأنشطة محفزةً للإبداع لدى الطلبة، وذات قيمة مضافة لتحصيلهم الأكاديمي والمهاري.

من جهته أعرب مدير جامعة الحدود الشمالية باسمه وباسم منسوبي الجامعة وطلابها وطالبتها عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الحدود الشمالية على ما يقدمه للجامعة من دعم واهتمام ومتابعته دائمة.