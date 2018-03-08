” الترفيه ” تعلن عن خريطة فعالياتها خلال هذا الأسبوع

نايف السالم(صدى):

تشرع الهيئة العامة للترفيه، خلال هذا الأسبوع، في تقديم عددًا من الفعاليات المتنوعة، بمختلف مناطق المملكة؛ وذلك في إطار جهودها لتقديم المحتوى المتنوع حسب استراتيجيتها، وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الفعاليات، التي ستقدمها الهيئة لزوارها.

– فعالية ” مكاتيب ” : تتمحور حول الشعر والقصص التاريخية، وعرض الخيول الأصيلة، وسط أجواء تجمع بين التراث والمعاصرة.

– فعالية ” العرض النقري الإيرلندي” : تقدم عرضاً فولكلوريًا إيرلنديًا، تؤديه فرقة عالمية مختصة، في النقر بالأرجل المشهور في إيرلندا.

– فعالية ” هافانا ” : تحتوي على ألعاب وعروض تناسب جميع الأعمار.

– فعالية ” لعبة ولقمة” : تقدم لزوارها أكثر من 12 فعالية للشباب والشابات، وأكثر من 13 فعالية للأطفال والعديد من العروض المسرحية الدولية.

– فعالية ” جيمرز كون ” : تحتوي على عددٍ من بطولات الألعاب الإلكترونية، والأنشطة العائلية المختلفة.

وناشدت الهيئة الجميع؛ لزيارة موقع ” روزنامة ” الترفيه هنا ، ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي، @Roznamah_sa ، أو من خلال تطبيق ” الروزنامة ” ، من خلال الرابط التالي: هنا .