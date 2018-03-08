3 تريليون دولار تكلفة المشاريع في الشرق الأوسط برعاية المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لمشروع القدية، اليوم الخميس، أن المشروع سيعتمد على الابتكار والإلهام، كما سيكون مركزًا للترفيه والرياضة والثقافة في المملكة.

وأوضح خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني، أن تكلفة المشاريع في الشرق الأوسط تبلغ 1.3 تريليون دولار، نصفها تم ضخه في المملكة.

يُذكر أن صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن مؤخرًا عن إطلاق مشروع ” القدية ” في العاصمة الرياض كأكبر مشروع ترفيهي وثقافي ورياضي على مستوى العالم.