” التعليم ” تصدر تعميما جديدا على جميع المدارس الأهلية والعالمية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أًصدرت وزارة التعليم، اليوم الخميس، تعميم لجميع المدارس الأهلية والعالمية ” بنين وبنات ” داخل جميع مناطق ومدن الممكلة.

وعممت الوزارة إيقاف منح التراخيص للمباني المستأجرة وغير المصممة لأغراض تعليمية، ومنح القائم منها مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها حسب المعايير لبرنامج ” تدرج ” .

وأشارت إلى أنه وفقًا لهذا التعميم يتم التعمل بالمعايير والمدد الزمنية المعتمدة وفقًا للتالي:

– المدارس الأهلية أو العالمية ذات المباني غير التعليمية والتي لم تتقدم بخطة تحول جادة يتم الإغلاق لها بنهاية العام الدراسي الحالي 1438/1439هـ.

– وبالنسبة للمدارس الأهلية أو العالمية ذات المباني غير التعليمية التي تقدمت بخطة تحول عبر برنامج ” تدرج ” يتم العمل ها وفقًا للجدول التالي:

