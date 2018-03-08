إصابة 4 أشخاص إثر حريق بأحد المنازل بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نشب صباح اليوم الخميس، حريق بأحد المنازل الشعبية، في مهد الذهب، بمنطقة المدينة المنورة؛ مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وفي هذا السياق، قال العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة، أنه تم إرسال فرق الدفاع المدني للموقع، فور تلقي البلاغ، وعند الوصول اتضح أن الحادث، عبارة عن حريق في الدور الثاني، من منزل شعبي مكون من دورين، واحتجاز شخصين تم إنقاذهما من قبل فرق الدفاع المدني.

ويجدر الإشارة، إلى أنه نتج عن الحادث إصابة ٤ مقيمين، من الجنسية الأفغانية، بحروق مختلفة، وتم نقلهم لمستشفى المهد العام .