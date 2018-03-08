بالصور.. بلدية جازان تصادر 100 كيلو أسماك بسوق السمك

تركي السالم(صدى):

نفَّذت بلدية مدينة جازان، ممثلة في إدارة صحة البيئة، اليوم الخميس، جولة رقابية على سوق السمك بالمدينة، حيث تم مصادرة 100 كيلو من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، صرَّح أمين منطقة جازان، عبدالله بن دبيان الدبيان، باستمرار الحملات الرقابية على المحال التي تمسّ الصحة العامة يومياً على مدينة جازان وباقي محافظات المنطقة.

وأضاف أن الحملات، تأتي وذلك على صحة المواطنين، ومشيراً إلى أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على كل مخالف وفقاً للأنظمة والتعليمات.

