إحباط تهريب مسكرات وضبط شخصين في عملية سرقة بجازان

تركي السالم(صدى):

ضبط رجال الأمن في منطقة جازان، مركبة من نوع أكنسنت يستقلها شاب عشريني في أحد الأحياء، والتي وجد بها عددًا من عبوات العرق المسكر.

وفي سياق متصل، تمكنت الدوريات الأمنية من الإطاحة بمواطن أربعيني قام بسرقة مركبة من مواقف المطار، وذلك بعد أن لاحظ قيام مالكها بوضع مفتاح التشغيل على أحد عجلاتها ولكن رجال الأمن أطاحوا به.

كما تم الإطاحة بشاب ثلاثيني قام بدخول إحدى العزب الخاصة بسكن عمالة وافدة والسرقة منها، وتم إتخاذ اللازم حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.