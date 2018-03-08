وزير البيئة يعتمد مشروع شبكات الصرف الصحي بالقنفدة

سعيد العجل(صدى):

اعتمد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عقد تنفيذ شبكة مياه بمحافظة القنفدة مع شركة توجر للتجارة والمقاولات بقيمة إجمالية وقدرها (51.397.785) ريال ومدة تنفيذ (30) شهراً.

ويتضمن العقد تنفيذ شبكة مياه مكونة من خطوط رئيسية بأطوال 6500 مترا، وخطوطاً فرعية داخل الأحياء بأطوال 117.500مترا، وبذلك تكون أطوال الشبكة الإجمالية (124000) مترا طويلا.

كما يتضمن العقد تركيب 5400 عداد الكتروني يتم تغذيتها من خلال 2700 توصيلة منزلية ثنائية.

وسيخدم المشروع ٦ أحياء هي الخالدية الشامية والناعمية والرتبة ومخطط البرج وحي الشاطئ وسيستفيد من هذا المشروع ما يقارب 50 ألف من السكان.

ويأتي هذا العقد كأحد مشاريع الوزارة المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني(2020).