” الإمام عبد الرحمن ” تسجل براءة الاختراع في إخماد النار بالموجات الصوتية

نايف السالم(صدى):

سجلت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، براءة اختراع في إخماد النار، عن طريق الموجات الصوتية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله القاضي، وكيل الجامعة، أن الاختراع الذي سجل، في مكتب البراءة الأمريكي، يعتبر خطوة قادمة وثورة، في عالم إطفاء الحرائق، طرق وافتراضات علمية مساعدة، في انتشار هذا النوع من إطفاء الحرائق، بالموجات الصوتية.

متابعًا: ” وجدنا أثناء تطبيق التجربة الفرضية، على إطفاء النار بالموجات الصوتية، ربط اللفظ الصوتي، بإطفاء النار في نسبة معينة من الهرتز الصوتي، وأثبتت الدراسة بالتجربة على إطفاء النار ” .

ويجدر الإشارة إلى أن الاختراع، واجه انتقادات حادة من مختصين، بعد الإعلان عنه قبل أيام، فوفقًا لما ذكروه، لا يمكن إطفاء النار بالصوت البشري؛ لأن تردد الصوت البشري، ضعيف أمام تردد النار.