بالفيديو.. فنانون كبار يغنون لبريدة والقصيم

أماني الغامدي(صدى):

غنى العديد من الفنانين العرب لمناطق المملكة، حيث حظيت منطقة القصيم بعددًا وافر من الأغاني من بين المناطق، وكانت يتم بثها عبر إذاعة السعودية منذ منتصف الستينيات.

وفي السياق نفسه، حضرت الفنانة اللبنانية فدوى عبيد، التي عاصرت جيل العمالقة في الغناء العربي، بين الفنانين الذين قاموا بالغناء عن مناطق المملكة بأغنية ” صباح الشوق يا بريدة ” ، حيث لحن لها السنباطي، وبليغ حمدي قبل أن تعتزل الفن وتهاجر إلى أمريكا.

وقدم الفنان الكبير محرم فؤاد عشرات الأغاني الوطنية للعرب، حيث تعاون مع الشاعر الراحل مسلم البرازي في أغنية عنوانها ” حنّا من القصيم حنّا ” ، ولكن لم يعد لها وجود الآن.

وتعتبر أغنية ” ربوع القصيم ” للفنان الراحل سلامة العبدالله، من أشهر الأغاني المحلية التي تم غناءها للقصيم، حيث كانت تبث عبر شاشة التلفزيون، وهي من كلمات سليمان السلامة.