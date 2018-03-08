6 وظائف شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال MBSC بالتعاون مع بابسون العالمية، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 7 مارس ويستمر حتى 6 مايو 2018م,

وأوضحت الكلية أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مساعد إداري- الشؤون الأكاديمية.

– منسق برنامج التعليم التنفيذي.

– مدير برنامج التعليم التنفيذي والتعليم المستمر.

– مدير الشؤون القانونية والامتثال.

– مساعد برنامج ماجستير إدارة الأعمال- الشؤون الأكاديمية.

– مدير التعليم التنفيذي.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنـــــا .