القبض على أربعيني سرق محل اتصالات في عرعر

نايف السالم(صدى):

أطاحة شرطة مدينة عرعر، بمواطن أربعيني، تورط في جريمة سرقة محل اتصالات، الأسبوع الماضي، بحسب الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد الدكتور عويد مهدي.

وأشار ” مهدي ” ، إلى أنه ورد إلى مركز شرطة الخالدية في السادسة، مساء يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، بلاغا من صاحب محل للاتصالات عن تعرض محله للدخول والسرقة.

وقبضت الشرطة على المواطن، وبحوزته بعض المسروقات ومواد يشتبه أنها مسكرة، ووجهت إليه تهمة السرقة وحيازة مواد مشتبه بها، وأحيل إلى جهة الاختصاص.