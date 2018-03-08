5 منتجات لا ينصح أطباء الجلد باستعمالها

نورة الشهري(صدى):

في كثير من الأحيان، تدفع النساء أموالاً طائلة مقابل الحصول على منتجات العناية بالبشرة. لكن، هل تساءلت يوماً ما إذا كانت هذه المنتجات تفيد فعلاً بشرتك؟ .

1- مقشرات البشرة

لا شك أن تقشير البشرة أمر أساسي في روتينك الجمالي، إلا أن العديد من أنواع مقشرات البشرة الموجودة في الأسواق، هي في الواقع غير فاعلة، وتلحق أضراراً بالغة بالبشرة. لذلك، يفضل بعض أطباء الجلد السكراب الطبيعي المصنوع منزلياً، كونه أكثر أمانة وسلاسة على البشرة.

2- ماسكات الفحم

رغم أن أقنعة الفحم تكتسب شعبية كبيرة ويُنظر إليها كمقشر فاعل للبشرة وإزالة الجلد الميت والأوساخ عنها. لا يحبّذ كل أطباء الجلد استعمالها، لأنهم يرون أن مسحوق الفحم يلحق أضراراً بالبشرة.

3- زبدة الكاكاو

تُستخدم زبدة الكاكاو من قبل كثيرات من النساء، كعلاج فاعل لعلامات تمدد الجلد الناتجة بشكل رئيسي من الحمل. مع ذلك، فقد تبيّن أنها ليست الخيار الأفضل، فهي عبارة عن مادة سميكة تعمل على سد المسامات ومنع البشرة من أن تتنفس، فتؤدي بالتالي الى ظهور الرؤوس البيضاء والسوداء على البشرة، وتفاقم من ظهور حب الشباب.

4- كريمات المرطبة الرخيصة الثمن

تعمد المرأة أحياناً الى استخدام كريمات ترطيب لبشرتها رخيصة الثمن، إلا أن هذه الكريمات تؤدي في الواقع الى نتائج عكسية، بحيث تعمل على جفاف البشرة.

5-كريمات معالجة السيلوليت

السيلوليت عملية بيولوجية معقدة، لذا لا يمكن للكريمات المعالِجة للسيلوليت أن تقضي عليها، بل قد تؤدي في أحيان كثيرة الى جفاف الجلد وإصابة البشرة بالبقع الداكنة والتصبغات.