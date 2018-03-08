غدا.. اختتام منافسات بطولة المملكة للجودو

سعيد العجل(صدى):

تختتم غداً الجمعة منافسات بطولة المملكة للجودو (للكاتا والقتال)التي انطلقت اليوم الخميس على صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز وسيرعى الختام رئيس الاتحاد الجديد العميد ركن خالد بن عبدالله العريني .

الجدير بالذكر أن فرق الاتحاد ،الشباب،الوحدة،هجر،الطائي الأقرب لنيل اللقب الجديد.

من جهه أخرى توج معمر المعمر نائب رئيس الاتحاد الفائزين ببطولة النخبة الخامسة عشر للجودو بالرياض و التي أقيمت بالتعاون بين اتحاد المبارزة و الهيئة العامة للرياضة وادارة التعليم بمشاركة 270 طالب مثلوا 30 مدرسة في كافة أنحاء الرياض بحضور عبدالعزيز القحطاني نائب رئيس لجنة المنتخبات للاتحاد السعودي للجودو و زبن السهلي مسئول لعبة الجودو بمكتب الهيئة العامة للرياضة تحت اشراف مصباح السيد جمعة المشرف الفني لرياضة الجودو بإدارة تعليم الرياض و مدير البطولة الحكم الدولي عبدالله الشهري .

ونالت مدرسة المطورون على المكرز الأول في منافسات المرحلة الابتدائية و جاءت ثانياً ابتدائية الرواد بينما نال على المركز الثالث مدرستي مجمع الأمير نايف و ابتدائية الأمجاد .

وفي منافسات المرحلة المتوسطة حققت متوسطة المطورون على المركز الأول فيما نالت متوسطة إبراهيم النخعي على المركز الثاني و تحصلت متوسطة الرواد على المركز الثالث و متوسطة الأمير نايف على الثالث ” مكرر ” بينما نالت ثانوية الفاروق على المركز الأول في منافسات المرحلة الثانوية و حلت ثانوية الملك عبد العزيز ثانياً و التربية النموذجية ثالثاً .