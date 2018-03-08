غدا.. اختتام منافسات بطولة المملكة للجودو
تختتم غداً الجمعة منافسات بطولة المملكة للجودو (للكاتا والقتال)التي انطلقت اليوم الخميس على صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز وسيرعى الختام رئيس الاتحاد الجديد العميد ركن خالد بن عبدالله العريني .
الجدير بالذكر أن فرق الاتحاد ،الشباب،الوحدة،هجر،الطائي الأقرب لنيل اللقب الجديد.
من جهه أخرى توج معمر المعمر نائب رئيس الاتحاد الفائزين ببطولة النخبة الخامسة عشر للجودو بالرياض و التي أقيمت بالتعاون بين اتحاد المبارزة و الهيئة العامة للرياضة وادارة التعليم بمشاركة 270 طالب مثلوا 30 مدرسة في كافة أنحاء الرياض بحضور عبدالعزيز القحطاني نائب رئيس لجنة المنتخبات للاتحاد السعودي للجودو و زبن السهلي مسئول لعبة الجودو بمكتب الهيئة العامة للرياضة تحت اشراف مصباح السيد جمعة المشرف الفني لرياضة الجودو بإدارة تعليم الرياض و مدير البطولة الحكم الدولي عبدالله الشهري .
ونالت مدرسة المطورون على المكرز الأول في منافسات المرحلة الابتدائية و جاءت ثانياً ابتدائية الرواد بينما نال على المركز الثالث مدرستي مجمع الأمير نايف و ابتدائية الأمجاد .
وفي منافسات المرحلة المتوسطة حققت متوسطة المطورون على المركز الأول فيما نالت متوسطة إبراهيم النخعي على المركز الثاني و تحصلت متوسطة الرواد على المركز الثالث و متوسطة الأمير نايف على الثالث ” مكرر ” بينما نالت ثانوية الفاروق على المركز الأول في منافسات المرحلة الثانوية و حلت ثانوية الملك عبد العزيز ثانياً و التربية النموذجية ثالثاً .
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