بالفيديو والصور.. أكثر من 7000 مشجع يودعون ” أستوري “

نواف السالم(صدى):

حضر اليوم الخميس، أكثر من 7000 مشجع بالإضافة إلى نجوم كرة القدم، مراسم دفن قائد نادي فيورنتينا والمنتخب الإيطالي دافيدي أستوري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة مرور الجثمان وسط حشد كبير من المشيعين والذين خيم عليهم الحزن في وداع اللاعب الإيطالي الكبير.

ومن الجدير بالذكر، إنه توفي دافيدي أستوري، في سن الـ 31 يوم الأحد الماضي، بعدما وجد ميتًا في غرفته بفندق إقامة فريقه.