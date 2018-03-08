نشر : منذ 1 ساعة 653 3 منوعات بالفيديو.. ضفدع ضخم يتربص بالنحل متابعات(صدى): تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضفدع ضخم يتمركز أمام فوهة عش نحل ليحص على وجبته. ومكث الضفدع على بعد سنتيمترات قليلة من فوهة العش ليترقب النحلات الخارجة وأخذ يلتقطها واحدة تلو الأخرى بلسانه الطويل. الوسوم:ألتهام, ضفدع, نحل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43663 ] نشر منذ 1 ساعة
صياد هادئ مايخطي ابد ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 3996 ] نشر منذ 53 دقيقة
يااا ضفدع ** أنتبه بس لا يطيرون كلهم عليك * ترى راح يبنشرونك (… ) ياااا المنتفخ ** هههههههه
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أول مرة أشوف ضفدع دب * هههههههههههههه
ابو وليد[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 13 دقيقة
يتم اعاده اللقطه عده مرات هو اكل نحله واحده فقط وشوف حركه النمله في المشهد المكرر