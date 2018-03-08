بالفيديو.. ضفدع ضخم يتربص بالنحل

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضفدع ضخم يتمركز أمام فوهة عش نحل ليحص على وجبته.

ومكث الضفدع على بعد سنتيمترات قليلة من فوهة العش ليترقب النحلات الخارجة وأخذ يلتقطها واحدة تلو الأخرى بلسانه الطويل.

