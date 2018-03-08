بالأسماء.. ” الغنام ” يعيد تشكيل إدارة التفتيش القضائي

عادل الحربي(صدى):

كشف الأمين العام لمجلس القضاء الإداري فضيلة الشيخ فهد بن غنام الغنام، اليوم الخميس، عن قيام المجلس بإعادة تشكيل إدارة التفتيش القضائي، ولجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل، ومكتب الشؤون الفنية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل عدد من دوائر محاكم الاستئناف الإدارية في عدد من المناطق.

وشملت القرارات تسمية عددًا من رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية وهم:

1. عبد العزيز بن عبدالمحسن الفضلي رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض

2. محمد بن صلاح الحصيني رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة

3. عبداللطيف بن غيهب الغيهب رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية

4. أحمد بن محمد الجوفان رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير

5. خالد بن ناصر الدخيل مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة

6. عبدالله بن سعد السبر رئيساً للمحكمة الإدارية بالرياض

7. أحمد بن خلوفة الأحمري رئيساً للمحكمة الإدارية بجدة

8. منصور بن صالح المقوشي رئيساً للمحكمة الإدارية بالدمام

9. حماد بن إبراهيم الحماد مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام

10. عبدالله بن علي عسيري مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بأبها

11. معاذ بن فهد العليان رئيساً للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة

12. علي بن محمد الجربوع مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية ببريدة

13. عبد الملك بن علي الرشيد رئيساً للمحكمة الإدارية بحائل

14. عبدالله بن صالح المحيميد رئيساً للمحكمة الإدارية بعرعر

15. صالح بن عبدالله السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة

16. إبراهيم بن علي الهلالي رئيساً للمحكمة الإدارية بجازان

17. عبدالعزيز بن محمد آل حسن مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بنجران

18. فايز بن حسن قيسي رئيساً للمحكمة الإدارية بتبوك

19. سرور بن محمد العبد الوهاب رئيساً للمحكمة الإدارية بوادي الدواسر.

ومن الجدير بالذكر إنه جاء ذلك خلال جلسة مجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أعضاء المجلس.