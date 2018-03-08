بدء الإنتاج في مشروع ” أرامكو ” للغاز الصخري.. نهاية مارس

حمود العنزي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن موعد بدأ الانتاج في مشروع الشركة للغاز الصخري شمال المملكة.

وأوضح المدير العام للموارد غير التقليدية للشركة خالد العبدالقادر، أن الانتاج سيبدأ في نهاية شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أنه سيصل إلى طاقته الانتاجية المستهدفة نهاية العام الحالي.

وأَضاف ” العبد القادر ” أن موارد المملكة من الغاز الصخري والمصادر الأخرى البديلة ضخمة، مشيرًا إلى أن أرامكو تخطط لتطوير الحوض بالكامل باستخدام تقنيات حديثة لتقليل التكاليف.

وكانت مصادر أعلنت في سبتمبر الماضي أن مشروع شركة أرامكو السعودية لبناء منشآت في شمال المملكة والتي ستسمح لها بإنتاج الغاز الصخري للمرة الأولى وصل الى مراحله النهائية، ويتضمن منشآت لمعالجة الغاز ورؤوس آبار وخطوط أنابيب في محافظة طريف ستغذي مشروع وعد الشمال لتعدين الفوسفات في المنطقة.