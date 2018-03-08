متابعات(صدى):

تُعتبر السعرات الحرارية هى الطاقة التى توجد في الغذاء بكميات مختلفة ويكون ذلك على حسب نوع الغذاء، ولكن الإفراط في السعرات الحرارية العالية قد يسبب مشاكل صحية عديدة، لذلك لا بد من الحد من تناول الأطعمة التى تحتوي على سعرات حرارية عالية.

حيث أن أضرار زيادة السعرات الحرارية في الجسم هي :

1: الإكثار في تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون.

2:التعرض للأمراض المزمنة نتيجة السمنة أبرزها مرض القلب وتصلب الشرايين .

3:يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر.

4: اضطرابات في الهرمونات والشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

5:زيادة السعرات الحرارية قد تؤدي للإصابة بمرض السرطان وخاصة سرطان الثدي والقولون.

6:صعوبة شديدة في الحركة وقلة في النشاط البدني والذهني.

7: الإكثار في تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عاليه فقد تسبب الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والتوتر.