11 وظيفة شاغرة للخريجين في HSBC

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المصرفية HSBC، باب التقديم على 11 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، بدءً من 7 مارس ويستمر حتى 18 مارس 2018م على موقعه الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المجموعة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأَضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مساعد نائب رئيس خدمات العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والمالية، والخدمات المصرفية)، أو المجالات ذات الصلة.

– خريجين من تخصصات ” المالية/ المحاسبة ” (10 وظائف).

أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من الرابط التالي هنا .