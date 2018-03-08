عالمة بوفد الأمير محمد بن سلمان في بريطانيا تكشف بعض التفاصيل

لندن(صدى):

كشفت عالمة في الوراثة الجزئية والبرمجة الحيوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتورة نوف النمير، بعض التفاصيل عن الوفد المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الدكتورة نوف النمير أن الوفد يغطي علاقات أكثر من العلاقات السياسية بين المملكة وبريطانيا، كما أن السيدات المشاركات في الوفد يخدمن رؤية المملكة 2030 تحت مظلة الوفد السعودي.

وأوضحت ” النمير ” دور الوفود المرافقة لولي العهد، لافتة إلى أن الوفد الصحي يركز على الجوانب المعرفية والاستفادة من التقدم الطبي والتقني في بريطانيا.

وأشارت عالمة الوراثة الجزئية إلى أن الوفود التعليمية والثقافية، تناقش سبل التعاون بين الجامعات السعودية والبريطانية وابتعاث الطلاب، وتحديدًا في المجالات المطلوبة في سوق العمل في المملكة.

وأضافت أن هناك وفد مهتم بتمكين المرأة، وذلك من خلال التعاون والاستفادة من تجربة بريطانيا في تمكين المرأة؛ بما يتناسب مع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، مؤكدة أن هناك اجتماعات مفصلة تناقش ملفات واضحة ومحددة في كل وفد.

ووجهت الدكتورة ” نوف النمير ” نصيحة إلى جميع السيدات والفتيات الواعدات في المملكة والدول العربية قائلة: ” لا تخشي النجاح، نجاحاتنا العملية لا تنفي النجاحات الأخرى؛ فالمرأة خلقت لكي تكون متعددة المهام. ”